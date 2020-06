Bremsmanöver - Ehepaar baute Auffahrunfall

Am 12. Juni gegen 15.10 Uhr ereignete sich auf der B154 im Gemeindegebiet von Mondsee ein Auffahrunfall zwischen zwei Quads. Dabei war ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See mit seiner 48-jährigen Gattin in einer Gruppe aus Quad- und Motorradfahrern unterwegs. Das Ehepaar und ein weiterer Fahrer wollten gerade den Kreisverkehr in der Ortschaft Gaisberg auf die L539 verlassen.