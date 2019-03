Panne bei Paracelsus-Bau: Neues Bad schwimmt davon

Upps! Stundenlang plätscherte auf der Baustelle des Paracelsusbades in Salzburg das Wasser über ein falsches Rohr in den Keller und wohl genau so lange waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr damit beschäftigt das Nass wieder aus dem Gebäude raus zu pumpen. Einziges Glück: Es dürften keine Schäden entstanden sein.