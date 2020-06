Kuscheliger Badespaß in Zillertaler Wellenbecken

Nicht nur Tirols Freibäder öffneten bereits ihre Pforten, sondern auch die Hallenbäder gehen nun Schritt für Schritt wieder in Betrieb. An vorderster Front reiht sich hierbei die Erlebnistherme Zillertal in Fügen ein. Seit 5. Juni sind Gäste wieder willkommen - unter Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften, die kommuniziert werden.