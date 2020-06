In den Gemeinde-Kassen fehlen derzeit Millionen!

Die Corona-Krise hat nicht nur viele Arbeitsplätze gekostet, sondern auch ein tiefes Loch in die Gemeindekassen gerissen. Die Ertragsanteile und die Kommunalsteuer sind deutlich eingebrochen. In den Orten fehlen nun teilweise die Mittel, um in Projekte investieren zu können und dadurch wieder die Wirtschaft in Schwung zu bringen.