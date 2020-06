500.000 Euro für digitale Klassenzimmer

Attraktive Ausbildungsformate sollen dabei in enger Kooperation mit der regionalen Wirtschaft geboten werden. Konkret setzen dabei die HAK-Standorte Gmünd auf den Schwerpunkt Logistik, Waidhofen an der Thaya auf E-Business und Entrepreneurship, Horn auf Gesundheitsmanagement und Sport. Die HAK in Zwettl hat sich auf die Themenkreise Lebensmittel und Holz spezialisiert. Insgesamt arbeitet man mit mehr als 180 Betrieben zusammen. Was auch den langfristigen Effekt hat, dass gut ausgebildete Fachkräfte in der Region gehalten werden.