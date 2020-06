Trotz Corona-Krise: „Preise in Tirol explodieren“

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Immobilienbranche aus? krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf hat sich mit dem Präsidenten des Immobilienrings, Georg Spiegelfeld, über die aktuelle Lage am Markt unterhalten. Der berichtet, dass, nach einem ersten Tief im März, die Nachfrage auf Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser enorm angestiegen ist. Vor allem die Preise für Letztere sind in vergleichsweise teureren Bundesländern wie Salzburg oder auch im krisengebeutelten Tirol „explodiert“, so Spiegelfeld.