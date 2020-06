Verlassene Migrantenboote in Brand gesetzt

Negative Auswirkungen auf Tourismus befürchtet

Der Bürgermeister der Insel, Salvatore Martello, warnte, dass die Insel mit ihren 6500 Einwohnern nicht in der Lage sei, alle Migranten im lokalen Hotspot unterzubringen. Lampedusa befürchtet wegen den Migrantenankünften negative Auswirkungen auf die Tourismussaison, die in diesem Sommer wegen der Coronavirus-Krise ohnehin nicht besonders positiv ausfallen sollte. Am Samstag wird der Minister für Süditalien, Giuseppe Provenzano, die Insel besuchen.