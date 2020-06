Junges Diebsquartett knackt 200 Zeitungskassen auf

Im Auto waren aufgezwängte Schlösser

Bei der Nachfahrt der Spur fanden sie das Auto in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Tollet. Dieses war unversperrt und es befanden sich mehrere aufgezwängte Vorhangschlösser darin. Beim 19-jährigen Fahrzeugbesitzer aus dem Bezirk Grieskirchen zuhause befanden sich zwei 17-Jährige und ein 22-Jähriger, alle aus dem Bezirk Grieskirchen. Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die vier seit März in mehreren Diebestouren in den Bezirken Grieskirchen, Eferding, Schärding und Ried bis zu 200 Zeitungskassen geleert hatten.