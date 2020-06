Ein Steirer als oberster Industrieller des Landes?

An Spekulationen darüber oder über sein künftiges Team will sich Knill nicht wirklich beteiligen - dem Vernehmen nach wären aber Infineon-Chefin Sabine Herlitschka und Philipp von Lattorff (CEO von Boehringer Österreich) als „Vizes“ quasi fix. Der 47-Jährige wäre nach dem Grazer Veit Sorger jedenfalls der zweite Steirer an der Spitze der österreichischen Industrie. Wer ihm dann als Präsident der steirischen IV folgen würde, ist völlig offen - die Kandidatenliste ist lang: Franz Mayr-Melnhof ist bereits Vizepräsident, Namen wie jene von Ex-Minister Martin Bartenstein, Friedrich Santner oder Johann Christof muss man bei einem Posten dieser Kategorie auch immer am Zettel haben.