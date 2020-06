Industrie-Altlast in Klagenfurt endlich beseitigt

Giftiges Chrom VI und Quecksilber verseuchten jahrzehntelang Boden und Grundwasser mitten in Klagenfurt. Das giftige Erbe aus einer Zeit, in der Umweltschutz noch keine unternehmerische Kategorie war, ist jetzt saniert: 20.000 Kubikmeter Aushubmaterial, so viel wie 550 Güterwaggons transportieren können, wurden abgetragen, die Fabrikshallen wurden dekontaminiert und geschleift, 500 Tonnen Chemikalien wurden gesichert und werden nun in einer Untertagedeponie gelagert. Heute werden Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz und Stadtrat Frank Frey die detaillierten Ergebnisse des Umweltprojektes sowie die weiteren Pläne für das wertvolle Grundstück in der Landeshauptstadt präsentieren. Mathiaschitz: „Die Sanierung ist abgeschlossen. Eine unglaubliche Aufwertung - wir haben ein riesiges Grundstück gewonnen.“