Malta hält 400 Migranten auf Touristenbooten fest

Malta steht wegen des Festhaltens von Migranten auf Touristenbooten in der Coronakrise in der Kritik. Mehr als 400 Migranten säßen auf vier privaten Schiffen vor der Mittelmeerinsel fest, manche schon länger als einen Monat, erklärte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee am Mittwoch. Die Touristenschiffe seien von der maltesischen Regierung gechartert worden.