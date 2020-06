Bringt Corona-Krise Entschleunigung der Mode?

Vergangene Woche schloss sich Alessandro Michele von Gucci der Revolte an. „Kleider sollten ein längeres Leben haben“, sagte er auf einer virtuellen Pressekonferenz in Mailand und kündigte an, dass seine Kollektionen von nun an nicht mehr an eine Saison gebunden sein würden. Statt bei fünf Modenschauen will er die Models nur noch zwei Mal pro Jahr über den Laufsteg schicken. Dabei ist Michele kein kapitalismuskritischer Rebell, sondern ein unternehmerisch kluger Kopf, der mit seinem ironisch-kitschigen Stil Gucci zum Goldesel der Luxus-Firmengruppe Kering gemacht hat.