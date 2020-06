Cholesterin: Gefahr auch bei Jüngeren

„Der Körper benötigt eine gewisse Menge an Cholesterin“, erklärt Prim. Dr. Thomas Bamberger, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Schärding (OÖ) anlässlich des „Tages des Cholesterins“ am 3. Juni. „Aber ein zu hoher Cholesterinspiegel kann durch Gefäßverkalkungen Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen.“