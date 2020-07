So gelingt das trendige Mermaid-Make-up

Blau ein echter Hingucker

Da diese Nuancen eher kühl sind, sollte für Rouge und Lippen dagegen ein warmer, schmeichelnder Ton aufgetragen werden. Auch Nude-Töne harmonieren wunderbar mit auffälligem Blau. „Der mondernste Look in Blau für mich ist, wenn Blau der Star und Hingucker im Make-up Look ist und als Accessoire im Natural-Nude-Look eingesetzt wird“, so Iris Martin.