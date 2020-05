Escobar-Bruder verklagt Apple auf 2,6 Mrd. Dollar

Grund für die bei einem Bezirksgericht in Kalifornien eingereichte Klage ist eine frühere Sicherheitslücke in Apples Videotelefonie-App Facetime, die es erlaubte, andere Gesprächsteilnehmer zu belauschen, selbst wenn diese das Gespräch bereits beendet hatten. Die Sicherheitslücke war Ende Jänner 2019 bekannt geworden und knapp eine Woche später per Update von Apple geschlossen worden.