Weihnachts-Sager: Der Botschafter „bedauert“ nun

Der türkische Botschafter Ozan Ceyhun bedauert, dass seine Rede zum Ende des Ramadan zu Missverständnissen geführt hat - die „Krone“ berichtete. Die Äußerungen über Weihnachtsfest und Co. seien nicht so gemeint gewesen. Das Integrationsministerium kündigte die Prüfung der umstrittenen Veranstaltung an.