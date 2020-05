Verletzte bei Stürzen mit E-Bike und Mountainbike

Gegen 16.40 Uhr lenkte eine 70-jährige Deutsche ihr E-Bike auf dem Albrecht-Dürer-Weg in Mösern in westliche Richtung. Vermutlich wegen der blendenden Sonne dürfte die Frau die Länge eines Schrankens am Weg falsch eingeschätzt haben, weshalb sie in der Folge mit der Radlenkung am Schranken hängen blieb. Dadurch kam die 70-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, zu Sturz und verletzte sich erheblich. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht.