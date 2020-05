„Das war ein echter Schock für mich“

Olympia in Japan auf 2021 verschoben, die Europameisterschaft in Paris abgesagt. Die Leichtathletik-Highlights des Jahres hat Corona „verblasen“. Dennoch wollte Hürden-Sprinterin Stephanie Bendrat nach einer verkorksten letzten Saison heuer zeigen, was sie draufhat. Immerhin ist die Athletin der Union Salzburg eine der wenigen mit internationalen Erfolgserlebnissen – wie Rang 13 bei der Hallen-WM 2016 oder Rang 15 im Jahr 2018. Die 100-Meter-Hürdenbestzeit (12,94) kann sich sehen lassen. Aber 2020 hat sich nicht nur coronabedingt ganz anders entwickelt als geplant.