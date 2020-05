Wave: Freibad-Öffnung ist Tropfen auf heißen Stein

Innenbereich bleibt vorerst zu

Von Aufatmen ab 29. Mai also keine Spur, liegt die Stärke der Wörgler Wasserwelt doch in den spektakulären Rutschen, im großzügigen Innenbereich und in der luxuriösen, mehr als 2000 m² großen Saunaresidenz der Römer. „Für die Sauna sehe ich noch kein Licht am Endes des Tunnels. Aufgüsse trotz Virusgefahr oder verpflichtender Mundschutz – das ist undenkbar“, bedauert Ramsauer. Innen im Bad könnte es frühestens im Juli wieder losgehen.