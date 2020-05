18 Minuten Samurai-Action aus „Ghost of Tsushima“

Sony hat ein großes Gameplay-Video zum kommenden PS4-Exklusivkracher „Ghost of Tsushima“ veröffentlicht. In dem 18-Minuten-Clip stellen die Entwickler Spielwelt und Gameplay des Open-World-Samurai-Actionspiels näher vor und zeigen, wie das Kampfsystem funktioniert und die Spieler ihren Samurai an die eigene Spielweise anpassen können. „Ghost of Tsushima“ erscheint am 17. Juli exklusiv für die PlayStation 4.