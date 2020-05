Neos starten mit einem 5-Punkte-Paket in Sitzung

Entlastung für Betriebe und Tourismusbranche

Drittens brauche es eine Entlastung bei Steuern und Abgaben der Betriebe, die in Summe 130 Millionen Euro betragen soll. Gestrichen werden soll die Tourismusabgabe. Da in Tirol die Tourismusbranche am stärksten betroffen ist, fordern die Pinken, dass neben großen Reisebüros auch kleinere unterstützt werden sollen, da diese „vom Bund und Land gar nicht gefördert werden“, wie Oberhofer kritisiert. Das Gleiche fordert er für Hotels, die wegen Unrentabilität gar nicht aufsperren. Nicht zuletzt soll in den Ausbau von öffentlichem Verkehr, E-Mobilität sowie den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Geld fließen und der Neubau des MCI vorgezogen werden.