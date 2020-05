Flughafen: Hoffen auf Normalbetrieb ab Juni

Sportflieger und kleine Privatjets am Airport

Dass am 1. Mai wieder beschränkt aufgesperrt wurde, hängt übrigens mit der Lockerung für den Flugsport zusammen. „Aktuell verzeichnen wir ein Dutzend Flüge pro Tag – von kleinen Sportfliegern bis hin zu kleinen Privatjets. Innerhalb von Österreich darf man ja überall hinfliegen“, erklärt Pernetta. Die Öffnungszeiten – sieben Tage pro Woche – sind mit 8 bis 11 und 16 bis 19 Uhr aber stark reduziert. Wer außerhalb dieser Zeitfenster fliegen will, muss einen Kostenersatz für den zusätzlichen Personaleinsatz zahlen. „Nur die Segelflieger dürfen von 8 bis 19 Uhr kostenlos fliegen“, informiert der Airport-Chef.