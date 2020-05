Dieb gab gestohlenen Amboss nach 10 Jahren zurück

Ein mittlerweile 32-Jähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land meldete sich am 29. April 2020 bei der PI Stadtplatz und gab an, dass er vor zehn Jahren bei der Schmiedeweihnacht in Steyr einen Amboss gestohlen hatte. Er gab an, dass ihn das schlechte Gewissen drückt und er sich seiner Altlast entledigen möchte.