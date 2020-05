500.000 Euro für Linzer Lärmfotografie-Spezialist

Derzeit laufen noch die ersten Pilotprojekte, für Sommer ist der Markteintritt geplant, auch die Geschäftsführung wurde erweitert - am Gaspedal steht Lärmfotografie-Spezialist Seven Bel aus Linz. Eine Beteiligung in Höhe von 500.000 Euro gibt dem Unternehmen einen zusätzlichen Schub. Auch der Kanzleimarketing-Profi Atikon aus Leonding bekam finanzielle Unterstützung.