Weniger Autos - weniger Schadstoffe? Von wegen …

Für die Luft am berühmt-berüchtigten Neckartor in Stuttgart stellte zum Beispiel das Umweltbundesamt am 9. April bei geringem Verkehr einen Stickstoffdioxid-Wert von 60 Mikrogramm fest, 20 Mikrogramm über dem von der EU erlaubtem Grenzwert. An der Landshuter Allee in München - ebenfalls ein chronischer Belastungsschwerpunkt - lag dieser Wert am gleichen Tag gar bei 90 Mikrogramm.