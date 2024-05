Brüssel: Razzia bei AfD-Spitzenkandiat Krah

Skandal überschattet Wahlkampf

Der Spionageskandal überschattet den Wahlkampf der AfD für den Urnengang am 9. Juni. Die Partei bemüht sich um Schadensbegrenzung. Nach der Festnahme von Jian G. verzichtete Maximilian Krah kurzzeitig auf Wahlkampfauftritte. Am 1. Mai war er dann wieder in seinem Heimatbundesland Sachsen in den Städten Chemnitz und Dresden aufgetreten. In der „Welt“ forderte Krah seinen Mitarbeiter auf, aus der AfD auszutreten. „G. sollte die AfD umgehend verlassen, schon um weiteren Schaden abzuwenden. Tut er das nicht, ist ein Parteiausschlussverfahren unvermeidlich“, so der Politiker.