Asyl-Verschärfungen: Was rechtlich möglich ist

Oberösterreich bringt Antrag ein

Das von einer schwarz-blauen Koalition regierte Oberösterreich will hier einen Vorstoß machen und bei der nächsten Landesflüchtlingsreferentenkonferenz den Antrag, dass im Bereich des Asylrechts eine analoge Regelung verankert wird, einbringen. Das kündigt Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) via „Krone“ an. „Wir müssen den ungezügelten Familiennachzug stoppen. Wer seine Familie nach Österreich holen möchte, muss nachweisen, dass er diese auch erhalten kann. Das fördert zum einen die Bereitschaft, tatsächlich einer Arbeit nachzugehen, und damit die Integration und trägt gleichzeitig zur Entlastung unseres Sozialsystems bei.“