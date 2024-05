Kristoffersen zum ÖSV? „Dann sage ich nicht nein“

Nicht in Hirschers Pläne eingeweiht

Kristoffersen erfuhr erst wenige Stunden vor der Bekanntgabe von Hirschers Plänen. „Er hat mich am Abend angerufen, dass am Morgen was in die Zeitung kommt. Ich habe zuerst an eine Veränderung in der Firma gedacht.“ Dass Hirscher ihm dann sein Comeback verriet, habe ihn „dann ein bisschen überrascht, das muss ich schon sagen“. Die Rückkehr seines ehemaligen Rivalen und Chefs bei Van Deer findet Kristoffersen aber „sehr cool“.