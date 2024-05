„Ich kämpfe weiter, bis eine Heilung möglich ist“

So lässt es sich auch David Mzee nicht nehmen, regelmäßig für den guten Zweck zu laufen – vor allem jetzt, wo ihn seine Beine wieder tragen können. Der gebürtige Schweizer ist der wohl „sichtbarste“ Erfolg von Wings for Life bisher. Dank Forschungen, die aus Einnahmen des Wings for Life World Run finanziert wurden, konnte er mittels Elektrostimulation wieder gehen lernen.