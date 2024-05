Rummenigge selbstkritisch: „Haben uns verrannt“

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu den aktuellen Turbulenzen bei Bayern geäußert und sich dabei durchaus selbstkritisch gezeigt. Er legt den Finger in die Wunde: „Wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen verrannt, sowohl auf der Trainerbank als auch in der Chefetage.“ Er fordert wieder mehr Geheimniskrämerei.