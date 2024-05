Zu wenige MRT-Geräte im Land: Lage ist angespannt

Probleme wurden in Medienberichten zuletzt vor allem bei Magnetresonanztomografien (MR/MRT) in Wien gemeldet. Bis zu rund 60 Tage müssen Betroffene in Diagnosezentren in der Bundeshauptstadt auf eine MRT-Untersuchung warten, geht aus der Online-Wartezeitenabfrage der Sozialversicherung hervor. Ähnliche Zeiträume weist das Portal aber beispielsweise auch für Institute in Vorarlberg aus.