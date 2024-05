BMW bringt Automatik-Schaltassistent fürs Motorrad

Selber fahren konnten wir die ASA-GS dort zwar noch nicht, im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 soll es aber so weit sein. Das Mehrgewicht der unauffällig unter dem Bike montierten Technik beträgt nur 2,1 Kilogramm. Damit ist das neue ASA-Getriebe in etwa so schwer wie die bereits erhältliche Honda E-Clutch und nach ersten Aussagen von BMW in etwa so teuer wie das DCT des Wettbewerbers, spart sich aber den technischen Mehraufwand und das Zusatzgewicht eines Doppelkupplungsgetriebes, das im Fall einer Honda bei rund elf Kilogramm liegt. Etwas mehr als 1000 Euro Aufpreis soll der neue Schaltassistent kosten, der das Motorradfahren fraglos in eine neue Ära befördert.