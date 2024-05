Einbrecherbande verursachte 560.000 Euro Schaden

60.000 Euro Schaden wird einer Bande angelastet, die seit Mai vergangenen Jahres vorwiegend Wohnhaus- und Firmeneinbrüche verübt haben soll. Mindestens 117 Straftaten sind in Niederösterreich, Salzburg und in der Steiermark begangen worden, berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten am Dienstag. Vier Beschuldigte sind in Haft.