ÖH macht antisemitische Gruppen verantwortlich

Lage unverändert

Wie berichtet, hatten am Montag nach einer Demonstration für Palästina etwa 100 Personen am Campus der Universität Wien am Alten AKH Zelte aufgeschlagen. Das Team der Universität Wien hat sich am Abend distanziert. Die Darstellung sei einseitig und intolerant. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) sagte, dass es „an Österreichs Universitäten keinen Platz für Antisemiten und Extremisten gibt.“