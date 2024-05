Heinz Hoenig: Sohn (3) „weint jeden Abend um Papa“

Kärsten-Hoenig besucht ihren Heinz jeden Tag

„Ich will jede Minute in Heinz’ Nähe verbringen. Selbst jetzt, wo es meinem Mann so schlecht geht, fühle ich mich an seiner Seite total geborgen. Ich will bei ihm sein, das gibt mir Kraft und innere Ruhe“, gestand die Zweifach-Mama. Ihr soll es Mitten in dem Drama zwischen Leben und Tod sehr schlecht gehen, sie versuche jedoch stark zu sein für ihre beiden Söhne und Hoenig.