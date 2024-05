Familiennachzug ist Einwanderung

Bekanntlich basiert unsere Asylpraxis auf der Genfer Konvention. Und wie immer wieder betont wird, hat der Schutz von rassisch, politisch und religiös Verfolgten, also von Asylsuchenden, mit Einwanderung nichts zu tun. Dies auch deshalb, da das Recht auf Asyl ja mit Wegfall des Fluchtgrundes enden sollte, die Asylwerber also in ihre Heimat zurückkehren müssten.