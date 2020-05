„Drive-Through“ für Blumen zum Muttertag

Kreativität ist äußerst gefragt in Corona-Zeiten - vor allem, wenn besondere Anlässe, wie der Muttertag bevorstehen. Um die Mamas auch in dieser schwierigen Phase mit einem Strauß Blumen zu überraschen hat sich ein Großmarkt in Japan etwas besonderes einfallen lassen: einen „Drive-Through“, wie man es von Fastfood-Ketten kennt.