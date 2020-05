Rohrbruch in Graz: Schäden in Landesbibliothek

Böse Überraschung am Montagmorgen im Grazer Joanneumsviertel: Ein Rohrbruch der Hauptwasserleitung setzte Teile des Universalmuseums Joanneum unter Wasser. Besonders betroffen war auch die steirische Landesbibliothek. „Zum Glück war die Feuerwehr so schnell zur Stelle und hat das Wasser abpumpen können - ein großes Danke auch an die Firmen, die uns bei der Aufarbeitung unterstützen“, atmete Katharina Kocher-Lichem, Leiterin der Bibliothek, durch.