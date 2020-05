„Deep Rock Galactic“ verlässt Early-Access-Phase

Ghost Ship Games hat seinen bereits seit einiger Zeit in einer Early-Access-Beta spielbaren Koop-Shooter „Deep Rock Galactic“ fertig gestellt und will am 13. März die finale Version für PC und Xbox One veröffentlichen. Im Trailer präsentieren die Entwickler jetzt noch einmal viele Szenen aus dem Spiel, in dem Zwergen-Raumfahrer fremden Welten ihre Schätze entreißen und sich gegen schleimige Aliens zur Wehr setzen.