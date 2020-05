Bei Drogenrazzien im Innviertel 170 Kilo gefunden

„Wissenschaftliche“ Forschungen

Sie gaben an, dass seit 2019 an die Mitglieder Marihuana zu „wissenschaftlichen“ Forschungen weitergegeben werde. Dabei werde die Behandlung von Krankheiten mit unterschiedlichen Marihuana-Sorten erforscht. Produziert wurde in einer ehemaligen Gärtnerei neben dem Stift Engelszell – dem „Forschgungsareal“.