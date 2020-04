Online-Betrug mit Millionenschaden aufgedeckt

Verdächtiger bei Hausdurchsuchung in Wien verhaftet

Die Betrüger bestellten mit den erschwindelten Kontodaten bei verschiedenen Online-Händlern hochwertige Elektronikprodukte und ließen sich diese an Adressen in ganz Europa liefern. Die Waren wurden anschließend nach Italien weiterverkauft. Vier Beschuldigte sollen die Kontodaten auch persönlich verwendet und damit in Wien eingekauft haben. Eine angemietete Wohnung in Wien diente zudem als Lieferadresse für einen Teil der betrügerischen Bestellungen. Bei einer Hausdurchsuchung in dieser Wohnung Mitte Februar wurde der 31-jährige Italiener festgenommen. Er wurde anschließend in die Justizanstalt Salzburg gebracht.