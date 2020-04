Nach Millionenbetrug: Jetzt spricht der Ermittler

Was sind die Hintergründe zu dem Fall?

Zwischen 15. September 2019 und 9. März 2020 verschickten neun Täter Phishing-Mails in ganz Österreich. Weil die Mails täuschend echt waren, gaben die Opfer die Kennwörter für ihre Bankkonten preis. Damit bestellten die Täter hochwertige Multimedia-Elektronikartikel, die sie im Ausland weiter verkauften. Zur Tatbegehung mieteten die Täter Online-Server an, um die „Phishing Mails“ zu versenden und Fake-Bankwebseiten zur Täuschung der Opfer zu erstellen. Es gibt österreichweit 103 Opfer. Dabei entstand durch die vollendeten Taten ein Schaden von rund 600.000 Euro. Die versuchten Taten lösten einen Schaden von 400.000 Euro aus. Im Februar fand dann eine Hausdurchsuchung in Wien statt. Dabei wurde ein Italienier festgenommen. Bei den weiteren Verdächtigen handelt es sich ebenfalls um Italiener oder Marokkaner.