Donauinselfest wohl wie geplant im September

Die Absage des Oktoberfestes in München ändert laut den Veranstaltern in Wien vorerst nichts. Die „Wiesn“ wäre vom 19. September bis 4. Oktober geplant gewesen. Die Situation werde laufend evaluiert, hieß es am Dienstag - wobei betont wurde, dass Sicherheitsmaßnahmen im Freien wohl einfacher umzusetzen seien als in Bierzelten.