Donauinselfest steht unter dem Motto „Ganz Wien“

Im Rahmen einer „Ganz Wien“-Tour wird im April und Mai jeder Wiener Gemeindebezirk mit kleinren Veranstaltungen besucht. So gastiert etwa Nadja Maleh im Rahmen der Tour am 17. April im Actors Studio in der Wiener Innenstadt, Roman Gregory am 8. Mai beim Sportklubplatz in Hernals rund um das Schlagerspiel der Wiener Viktoria gegen den Wiener Sportklub und die Coverband Stereoparty am 14. Mai im Bank Austria Campus in der Leopoldstadt.