USA: Trump lockert Verbrauchsvorgaben für Autos

Nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation seien Autohersteller technisch bereits in der Lage, die ursprünglich schärferen Anforderungen zu erfüllen, weshalb der SAFE-Erlass im Umkehrschluss für gut eine Milliarde Tonnen eigentlich unnötiger CO2-Emissionen sorgt. Darüber hinaus seien Autohersteller ohnehin gezwungen, ihre Entwicklungen zur stärkeren Reduzierung von Emissionen weiter voranzutreiben, um auch schärfere Abgasvorschriften in anderen Märkten wie Europa und China erfüllen zu können. Diese in anderen Märkten verfügbaren Effizienz-Technologien werden dank der neuen SAFE-Regel allerdings auf längere Sicht Kunden US-Fahrzeugen vorenthalten bleiben.