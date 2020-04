Sportdirektor spricht über Zukunft von Sidney Sam

Kurzarbeit und Homeoffice stören Christian Möckel nicht wirklich bei seiner Arbeit. Der deutsche Sportdirektor der Rheindörfler bastelt in Nürnberg am Kader für die neue Saison. „Derzeit fehlen allerdings einige Parameter, so können wir das zur Verfügung stehende Budget nicht genau abschätzen“, sagt Möckel, „ich arbeite trotzdem daran, den Kader weiter umzubauen. Sobald wir Klarheit haben, können Verträge unterschrieben werden.“