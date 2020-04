Kätzchen auf Streifzug in menschenleerem US-Zoo

Tierparks in den USA sind momentan wegen der Coronavirus-Epidemie für menschliche Besucher geschlossen. Das Georgia Aquarium in Atlanta lässt daher andere Gäste durch seine Hallen streifen: Fünf süße Kätzchen durften bei dem ungewöhnlichen Ausflug zum ersten Mal tropische Fische und Quallen bestaunen. Der Tierpark versetzte damit Katzenliebhaber aus aller Welt in Verzückung.