Ansturm auf die steirischen Haarkünstler!

Schon die Bestuhlung im Geschäft zeigt, dass Petra Pitzer mit ihren „Haarprofis“ in Schladming wohl einen der schrägsten Frisiersalons in der Steiermark betreibt. Da hat die passionierte Motorradfahrerin eine Harley Davidson als Sessel, einen goldenen Thron oder den karierten als Hommage an Andreas Gabalier. Und sie betont: „Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich darauf freue, wieder arbeiten zu können“, strahlt die Steirerin. Das Lachen war ihr in den letzten Wochen gründlich vergangen. Zu wirtschaftlichen Sorgen war sie nämlich selbst von Corona betroffen - „und das war das härteste, was ich je erlebt habe“, schildert sie. „Furchtbarer Husten, Gliederschmerzen, hohes Fieber. Eine Attacke auf den ganzen Körper - dafür bin ich dann laut Wissenschaft immun und habe zum schrägsten Salon wohl auch einen der sichersten.“ Vor Aufträgen kann sie sich kaum retten.