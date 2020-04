Rückläufige Zahlen in Tirol als „Momentaufnahme“

In Tirol hat sich am Dienstag erstmals eine leichte Entspannung hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen abgezeichnet. Mit Stand Dienstagmittag wurden 2395 Menschen positiv auf das Virus getestet, am Vortag waren es noch 2267. Die Zahl der genesenen Menschen war in den vergangenen 24 Stunden aber höher als jene der neu Infizierten, sagte LH Günther Platter (ÖVP) bei einer Videopressekonferenz.