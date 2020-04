Auf die Osterjause soll nicht verzichtet werden

Produkte vom Fleisch- und Wurstspezialitäten Frierss, von der Bäckerei Wienerroither sowie von Wenger Senf und vom Obst- und Gemüsehändler Robitsch sind in Körben zu zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Letzterer übernimmt auch die landesweite und kostenlose Lieferung in der Karwoche. „Wir wollen, dass die Leute in den Genuss ihrer Osterjause kommen, wenn schon das restliche Brauchtum zu kurz kommt“, erklärt Bettina Rabitsch von Frierss.